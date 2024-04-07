YSK'dan Şanlıurfa'daki o ilçelere flaş karar! Siverek, Halfeti ve Ürgüp'te seçim yenilenmeyecek
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti ilçeleri ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde seçimlerin yenilenmesi doğrultusunda il seçim kurullarınca alınan kararları kaldırdı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre; Siverek'te AK Parti adayı Ali Murat Bucak yüzde 40,23, Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol yüzde 40,17 oy aldı. Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.
İnceleme sonrası kurul, Siverek'te seçimin yenilenmesine karar verdi. YSK, bu kararı kaldırarak seçimlerin Siverek'te yenilenmeyeceğini açıkladı. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde de AK Parti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) adayı Mehmet Karayılan'ın oyların yüzde 39,45'ini alarak kazandığı seçime itiraz etti.
İlçede CHP'nin adayı Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170, MHP'nin adayı Mustafa Öz 5 bin 134, AK Parti'nin adayı ise Fahri Yıldız 3 bin 599 oy almıştı.
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