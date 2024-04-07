YSK’dan Şanlıurfa’daki o ilçelere flaş karar! Siverek, Halfeti ve Ürgüp’te seçim yenilenmeyecek

İnceleme sonrası kurul, Siverek'te seçimin yenilenmesine karar verdi. YSK, bu kararı kaldırarak seçimlerin Siverek'te yenilenmeyeceğini açıkladı. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde de AK Parti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) adayı Mehmet Karayılan'ın oyların yüzde 39,45'ini alarak kazandığı seçime itiraz etti.