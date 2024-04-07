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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 8 bin personel alım sonuçları açıklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 8 bin personel alım sonuçları açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık bünyesinde görev yapacak 8 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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