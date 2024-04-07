Doğu Akdeniz'de "Deniz Görev Grubuna Taarruz" eğitimi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Gaziantep, TCG Gemlik, TCG Bora ve TCG Atak tarafından Doğu Akdeniz'de Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar ile 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimleri icra edildi." ifadeleri kullanıldı.