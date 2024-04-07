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'Sancaktepe Belediye binasında jakuzi odası' yalanına soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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’Sancaktepe Belediye binasında jakuzi odası’ yalanına soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü olduğu söylenen Necati Özkan, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimler sonrasında iftiraya başladı. Özkan, CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'i kutlamak için yanına gittiğinde başkanlık binasında jakuzi gördüğünü ifade edip iftira attı. Eski Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise "Hodri meydan" diyerek binada jakuzi olmadığını açıkladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da X isimli sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlattı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimler sonrası AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi'ne karşı algı operasyonuna kalktı.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Özkan, eski başkan Şeyma Döğücü'nün belediye binasına jakuzi yaptırdığı iddiasında bulundu. Özkan, "Alper Yeğin'i kutlamak için Sancaktepe Belediyesi'ne gittim. Belediyenin başkanlık katı 6 bin metrekare. Bir sürü dinlenme odası var. Jakuzi, yemek odası ve 200 metrekare mutfak var. Bu nasıl olabilir?" ifadelerini kullandı.

"JAKUZİ OLDUĞUNU İSPATLAMAZSAN SENDEN AŞAĞI İNSAN YOK"

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Özkan'ın 'belediye başkanlığı binasında jakuzi var' iftirasına cevap verdi.

Döğücü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz. Necati Özkan jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok. Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum" dedi.

ALIŞVERİŞ SİTESİNDEN ALINAN FOTOYLA KUYRUKLU YALAN

Öte yandan CHP'ye yakın isimler ve fondaş medyanın 'Sancaktepe Belediye binası jakuzi odası' diye dolaşıma soktuğu fotoğrafın bir alışveriş sitesinden alındığı ortaya çıktı.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı gelişme üzerine Sancaktepe'de jakuzi yalanı sonrası X isimli sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili olarak re'sen soruşturma başlattı.

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