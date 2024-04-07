’Sancaktepe Belediye binasında jakuzi odası’ yalanına soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

"JAKUZİ OLDUĞUNU İSPATLAMAZSAN SENDEN AŞAĞI İNSAN YOK"

Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Özkan'ın 'belediye başkanlığı binasında jakuzi var' iftirasına cevap verdi.

Döğücü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz. Necati Özkan jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok. Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum" dedi.