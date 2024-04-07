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Son dakika | Bayram öncesi kahreden haber! Bilanço ağır: 9 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 07.04.2024 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
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Son dakika | Bayram öncesi kahreden haber! Bilanço ağır: 9 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin 1'inci gününde meydana gelen 651 trafik kazasında; 9 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 47 kişinin yaralandığını duyurdu.

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