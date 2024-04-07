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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Dünya Sağlık Günü' mesajında Gazze vurgusu: "Ağır saldırılar altında..."

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ’Dünya Sağlık Günü’ mesajında Gazze vurgusu: Ağır saldırılar altında...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan 'Dünya Sağlık Günü' ve 7-13 Nisan 'Sağlık Haftası' dolayısıyla mesaj yayınladı. Bakan Koca, "Bugün, 1948'teki beyana tarihte tekrar kayda geçeceği şekilde sahip çıkma zamanı. Gazze insanı ağır saldırılar altında ve her türlü sağlık hakkından yoksun" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan 'Dünya Sağlık Günü' ve 7-13 Nisan 'Sağlık Haftası' dolayısıyla mesaj yayınladı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluş yıl dönümüne denk gelen 7 Nisan Dünya Sağlık Günü ve 7-13 Nisan Sağlık Haftası kutlu olsun. 7 Nisan ve 7 Nisan haftası, dünya uluslarının ve kurumların, bütün insanların tam bir iyilik halinde olması için çaba göstermesi kararlılığını, bu doğrultuda bilinçlenmeyi ifade ediyor. Bugün, 1948'teki beyana tarihte tekrar kayda geçeceği şekilde sahip çıkma zamanı. Gazze insanı ağır saldırılar altında ve her türlü sağlık hakkından yoksun" dedi.

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