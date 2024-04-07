Ordu’da İYİ Parti’nin itirazları yeniden sayım yapıldı! AK Parti’nin oyu arttı

İYİ Parti'nin itirazları sonucu Çatalpınar'da 20 sandıkta geçersiz oyların yapılan sayımında AK Parti'ye 9 oy daha çıkarken, İYİ Parti'ye 2 oy çıktı. Fatsa'da itiraz edilen iki sandıkta geçersiz oyların sayımında ise AK Parti'ye 3, İYİ Parti'ye 1, Yeniden Refah Partisi'ne 1, DEM Parti'ye 1 oy çıktı.