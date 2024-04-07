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Kütahya'da oylar yeniden sayıldı!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Kütahya’da oylar yeniden sayıldı!

Son dakika haberine göre Kütahya’da yapılan itirazlar sonrasında geçersiz oyların tamamı sayılırken, CHP'li Eyüp Kahveci 571 oy farkıyla ilk sırada yer aldı.

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