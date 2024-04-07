Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’ye 31 Mart sonrası millet odaklı yeni vizyon çizdi: Eksikleri gidererek gönüllere gireceğiz

4 YILI İYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ



31 Mart yerel seçimleri için "Sonuçlar elbette ki hepimizi üzdü" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hayatta kaybetmek de var. Biz inanan insanlarız. 'Bunda da bir hayır vardır' diyeceğiz. Bundan sonraki süreçte kendimizi hesaba çekip eksiğimizi, fazlamızı tespit edeceğiz. Önümüzde, seçimlere kadar yeterli bir dönem var. Bu dönemi iyi değerlendirmemiz lazım. Bu süreci çok iyi yönetip, yine milletin gönlüne gireceğiz."