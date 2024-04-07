Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'ye 31 Mart sonrası millet odaklı yeni vizyon çizdi: Eksikleri gidererek gönüllere gireceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim sonuçları ve önümüzdeki döneme ilişkin önemli mesajlar verirken, millet odaklı yeni yol haritasını çizdi. Başkan Erdoğan, “İnanan insanlarız, ‘Bunda da hayır var’ diyeceğiz. Artık ekonomiye odaklanacağız. Mağduriyetleri giderecek çalışmalarımız olacak” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yetkili kurulları ve kurmayları ile yaptığı toplantılarda 31 Mart seçimleriyle ilgili önemli tespitlerde bulundu. Başkan Erdoğan AK Parti ve hükümetin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını da çizerken, neler yapacaklarını tek tek anlattı.
4 YILI İYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ
31 Mart yerel seçimleri için "Sonuçlar elbette ki hepimizi üzdü" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Hayatta kaybetmek de var. Biz inanan insanlarız. 'Bunda da bir hayır vardır' diyeceğiz. Bundan sonraki süreçte kendimizi hesaba çekip eksiğimizi, fazlamızı tespit edeceğiz. Önümüzde, seçimlere kadar yeterli bir dönem var. Bu dönemi iyi değerlendirmemiz lazım. Bu süreci çok iyi yönetip, yine milletin gönlüne gireceğiz."
ANALİZLER YAPILACAK
Erdoğan, seçimlerde katılımın az olması ve sandıktan çıkan oylara ilişkin detaylı bir analiz yapılması talimatı verirken, "Sandığa küsen vatandaşlarımızı iyi analiz edeceğiz. Neden böyle bir tavır sergilediğini iyi anlayacak ve gerekenleri yapacağız" dedi.
ODAK EKONOMİ
Türkiye'nin önünde seçimsiz 4 yıl olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Seçim analizi yaparken artık ekonomiye odaklanacağız. Bu konuda özellikle dar ve sabit gelirliler için mümkün olan adımları atacağız" mesajı verdi.
MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK
Erdoğan; emekliler ve dar gelirli vatandaşlara yönelik de "Mağduriyet oluştu. Bu mağduriyetleri giderecek çalışmalarımız olacak. Ekonomik program ve bütçe kapsamında gerekli adımlar zaman içinde atılacak" dedi.
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