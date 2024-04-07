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Başkan Erdoğan'dan Ahmet Metin Genç'e zafer tebriği

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Başkan Erdoğan’dan Ahmet Metin Genç’e zafer tebriği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında Türkiye birincisi olan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile görüşerek, tebrik etti.

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