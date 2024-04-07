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Bayramda yurt genelinde hava durumu yer yer farklılık gösterecek

Giriş Tarihi: 07.04.2024
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Bayramda yurt genelinde hava durumu yer yer farklılık gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Ramazan Bayramı’nda yurt genelinde güney ve doğu aralıklarla sağanak yağışlar görüleceğini, diğer kesimlerde ise az bulutlu geçeceğini bildirdi.

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