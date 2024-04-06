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YSK Van kararının gerekçesini açıkladı! Mazbatanın DEM'li Zeydan'a verilmesi kararının gerekçesi tamamlandı

Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
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YSK Van kararının gerekçesini açıkladı! Mazbatanın DEM’li Zeydan’a verilmesi kararının gerekçesi tamamlandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın, "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesine ilişkin Van İl Seçim Kurulu hükmünün kaldırılması ve mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararının gerekçesi tamamlandı.

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