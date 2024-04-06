Başkan Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular...

İLİŞKİLER HER ALANDA GÜÇLENECEK

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkileri ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini ortaya koydu.