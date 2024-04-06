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Başkan Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular...

Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
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Başkan Erdoğan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkerden gelecek döneme yönelik planlara kadar çok sayıda önemli mesele ele alındı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İLİŞKİLER HER ALANDA GÜÇLENECEK

Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkileri ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, örnek ikili ilişkilerin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ile daha da perçinleneceğini ortaya koydu.

KADİR GECESİ VE RAMAZAN BAYRAMI TEBRİĞİ

Pakistan'daki terör saldırılarında yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Başkan Erdoğan, Zerdari'nin Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramını da tebrik etti.

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