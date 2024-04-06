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Fırat Kalkanı'nda PKK/YPG'ye pençe! 4 terörist EX

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2024
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Fırat Kalkanı’nda PKK/YPG’ye pençe! 4 terörist EX

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı.

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