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Başkan Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı! Bin aydan hayırlı gece: Leyle-i Kadir

Giriş Tarihi: 06.04.2024 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024
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Başkan Erdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı! Bin aydan hayırlı gece: Leyle-i Kadir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Kadir Gecesi mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan paylaşımda, "Milletimizin ve İslam âleminin, Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Leyle-i Kadir’ini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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