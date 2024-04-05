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Başkan Erdoğan iftar programında konuştu: Yangında 29 işçinin ölümüne göz yumdular

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2024 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
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Başkan Erdoğan iftar programında konuştu: Yangında 29 işçinin ölümüne göz yumdular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi'nde TÜRGEV tarafından düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Beşiktaş'taki yangın faciasına ilişkin yaptığı açıklama"Ağızlarını her açtıklarında hak, hukuk, adalet kavramları üzerinden gönüllü kuruluşlarımıza dil uzatanların ikiyüzlülüğünü iyi biliyoruz. Bu çevreler Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 29 kardeşimizle ilgili tek cümle kurmadılar. Bu binaya imar ruhsatını veren ve binanın bodrum katlarını gazino haline haline getirmeye müsaade edenler kim? Savcılarımızla bunu takip ediyoruz, kovalamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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