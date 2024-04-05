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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 05.04.2024 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de

Başkan Erdoğan'ın imzası ile yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre ABD Büyükelçisi Sedat Önal oldu.

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