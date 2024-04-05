05 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ankara'da aranan 756 kişi yakalandı

Ankara'da aranan 756 kişi yakalandı

Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 05.04.2024
ABONE OL
Ankara’da aranan 756 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında aranan 756 kişinin yakalandığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA