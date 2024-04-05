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İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 411 kişi yakalandı

Mehmet Zeyrek
Giriş Tarihi: 05.04.2024
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İstanbul’da asayiş uygulamasında aranan 411 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, trafikte ve umuma açık noktalarda iki aşamalı "Huzur İstanbul" denetimi yapıldı. Gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 411 kişi yakalandı.

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