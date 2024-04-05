05 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Atama kararları Resmi Gazete'de! Başkan Erdoğan imzaladı

Atama kararları Resmi Gazete'de! Başkan Erdoğan imzaladı

Mehmet Karataş
Giriş Tarihi: 05.04.2024
ABONE OL
Atama kararları Resmi Gazete’de! Başkan Erdoğan imzaladı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA