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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 12 işyerini kurşunlayanlar kişilere operasyon!

Pınar Özenç
Giriş Tarihi: 05.04.2024 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 12 işyerini kurşunlayanlar kişilere operasyon!

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 12 işyerinin kurşunlanması olayına karışan kişilere düzenlenen “Mahzen-25” operasyonlarında 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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