Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Adalet sisteminde reform mesajı: Bu süreç devam edecektir

"ERİŞİLEBİLİR ADALET SİSTEMİNİN TESİSİ PEK ÇOK REFORMA İMZA ATTI"

Türkiye'nin şartları ne olursa olsun hukuki reformlardan hiçbir zaman taviz vermediklerini vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

"İnsan Hakları Eylem Planı ile özgür birey ve demokratik toplum için atılması gereken birçok adımı kararlılıkla attık. Hak ve özgürlüklere dair devrim niteliğinde düzenlemeleri yaparken aynı zamanda adalet sisteminin fiziki altyapı eksikliklerini de büyük oranda giderdik. Merdiven altı görünümünde düşük donanımlı adliye manzaralarını tamamen silmek için çok çaba sarf ettik, çok önemli kaynaklar ayırdık. Bununla birlikte güven veren ve erişilebilir bir adalet sisteminin tesisi için Anayasa'dan yasalara, kurumsal işleyişten personel yapısına ve özlük haklarına kadar pek çok reforma imza attık. İyi hukukçular yetiştirilmesine de her zaman büyük önem verdik."

"AVUKATLAR, ADALET SİSTEMİMİZİN OLMAZSA OLMAZ TEMEL UNSURU"

Yılmaz, hukukun üstünlüğünün korunması ve herkesin eşit hukuki haklardan yararlanabilmesinde avukatların önemli görevi üstlendiğine dikkati çekerek, "İddia, savunma ve hüküm makamları yargının sacayaklarıdır. Dolayısıyla avukatlar, adalet sistemimizin, yargı sistemimizin olmazsa olmaz temel bir unsurudur. Sizlerin, bireylerin haklarını korumak ve adaleti tesis etmek yönündeki fonksiyonunuz, toplumsal düzenimiz için de son derece kıymetlidir. Bu bilinçle avukatlık mesleğini ve yargının savunma tarafını güçlendirmeye her zaman önem verdik, öncelik verdik." dedi.

Meclis'te 2020 yılında kabul edilen yasa ile avukat sayısının 5 bini aştığı illerde, asgari 2 bin avukatın bir araya gelerek baro kurulmasının önünün açıldığını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Böylece Ankara'da hizmetlerini sürdüren birbirinden değerli avukatlar ve hukuk dernekleri öncülüğünde Ankara 2 No'lu Barosu da kurulmuş oldu. Sizlerin faaliyetlerinizle hem mesleki gelişime sağladığınız katkılar hem de sosyal sorumluluk projeleriyle oluşturduğunuz birlik ve beraberliğin takdire şayan olduğunu ifade etmek isterim. Çoklu baro sisteminin yanı sıra mesleğe yeni başlayan avukatların mali olarak desteklenmesi için ilk 5 yıl baro aidatının hiç alınmamasını düzenledik. Vatandaşlarımızın hukuki yardıma erişim maliyetini azaltmak için bazı avukatlık hizmetlerindeki KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik. Bunun yanında, adli yardım hizmeti için avukatlara ödenen ücret, avukatlık asgari ücret tarifesinde öngörülen şekilde kademeli artırılmaktadır. Avukat ve vatandaşların internet üzerinden dava açabilmelerini ve işlem yapabilmelerini sağladık. Hukuk yargılamalarına e-Duruşma sistemini kazandırdık."

"MECLİS'İMİZİN TAKDİRİNE ÇEŞİTLİ TEKLİFLERİ GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Millete vaatleri olan "Türkiye Yüzyılı"nı yargı mensuplarıyla birlikte adaletin de yüzyılı yapmakta kararlı olduklarını dile getiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette yasama gibi, yürütme gibi, yargımızın da hala çözüm bekleyen sorunları, sıkıntıları var. Bunların bir kısmı anayasa ve yasalarımızda yapılması gereken değişikliklerle ilgili. Bu çerçevede adalet sistemimizin mevzuat altyapısını geliştirmek için başlattığımız reformları da kesintisiz devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 8. Yargı Paketi, bu strateji belgesinin adımlarından bir tanesidir. Adalet alanında bu süreç devam edecektir. Her şeyi bir anda yapmak mümkün değil. Çalışmalar tamamlandıkça adımlarımızı atmaya ve yasal düzenlemelerle ilgili Meclis'imizin takdirine çeşitli teklifleri getirmeye devam edeceğiz."