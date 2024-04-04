YSK'da yerel seçimlere ilişkin flaş karar! İki ilçe için son karar verildi...
Yüksek Seçim Kurulu seçimlere yönelik itirazları değerlendirirken Isparta'nın Aksu ve Çorum'un Uğurludağ ilçesinde oyların yeniden sayılması talebini reddetti. İşte detaylar...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Isparta'nın Aksu ilçesinde seçimlerin yenilenmesi, Çorum Uğurludağ'da ise oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti. YSK, AK Parti adayının kazandığı Isparta'nın Aksu ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki CHP'nin talebini reddetti.
Kurul ayrıca AK Parti adayının kazandığı Çorum Uğurludağ'da, MHP'nin oyların yeniden sayılması talebini de kabul etmedi.
YSK, 31 Mart akşamı yayın yasağına uymayan kurumlar hakkında ise suç duyurunda bulundu.
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