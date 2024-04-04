Brüksel'de yoğun diplomasi trafiği! Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın yanı sıra, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü. İşte detaylar...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumlarına katıldı.
Fidan, toplantı marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü. Bakan Fidan ayrıca Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile de bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele konuları ve savunma sanayisi alanında işbirliği ele alındı.
ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını ikinci gününde sürdürüyor. Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüşme gerçekleştirdi.
HOLLANDALI MEVKİDAŞIYLA DA KRİTİK ZİRVE
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüştü.
BAKAN FİDAN, BRÜKSEL'DEN AYRILDI
Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının tamamlanmasının ardından Brüksel'den Ankara'ya dönmek üzere hareket etti. Bakan Fidan, NATO Karargâhında düzenlenen toplantının dün ve bugünkü oturumları sırasında mevkidaşları ile ikili görüşmeler de yaptı
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