Brüksel’de yoğun diplomasi trafiği! Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını ikinci gününde sürdürüyor. Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüşme gerçekleştirdi.

HOLLANDALI MEVKİDAŞIYLA DA KRİTİK ZİRVE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüştü.



BAKAN FİDAN, BRÜKSEL'DEN AYRILDI

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının tamamlanmasının ardından Brüksel'den Ankara'ya dönmek üzere hareket etti. Bakan Fidan, NATO Karargâhında düzenlenen toplantının dün ve bugünkü oturumları sırasında mevkidaşları ile ikili görüşmeler de yaptı