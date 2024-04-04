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Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan flaş hamle! DEM'li Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren mahkemeye inceleme

Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan flaş hamle! DEM’li Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iadesi kararını veren mahkemeye inceleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi kararını veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.

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