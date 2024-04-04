Türkiye’nin en erkenci patatesinde hasat başladı

'MALİYETLER YÜKSEK'

Çiftçi Tuna Yıldırım ise 130 dönüm alanda patates ürettiğini belirterek, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle istedikleri fiyatları yakalayamadıklarını söyledi. Yıldırım, "Açılışı 20 lirayla yapmıştık ancak şu anda 17-20 liraya kadar düştük. Normalde 20 liranın altında olmaması lazım. İşçilik ve diğer maliyetler çok yüksek. İstanbul'a bu patatesi biz buradan ücretsiz yollasak 6 liraya satılır. Bunun dışında patatesin verimi yüksek, verimden memnunuz. İleride daha yüksek tonajlı ürünler almayı bekliyoruz" dedi.