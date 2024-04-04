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İstanbul Beykoz'da yeniden sayım kararı kaldırıldı

Giriş Tarihi: 04.04.2024
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İstanbul Beykoz’da yeniden sayım kararı kaldırıldı

Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul Beykoz'da CHP'nin "yeniden sayım" itirazını karara bağladı. AK Parti'nin itirazı sonrası başlayan yeniden sayım süreci YSK'nın kararı sonrası sona erdi. Bu kararla birlikte Beykoz'da itiraz süreçleri sona erdi.

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