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Ankara'da Mansur Yavaş mazbatasını alarak göreve başladı

Giriş Tarihi: 04.04.2024
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Ankara’da Mansur Yavaş mazbatasını alarak göreve başladı

31 Mart Pazar günü yapılan seçimlerde yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, mazbatasını alarak resmen göreve başladı. Yavaş, Atatürk’ün emaneti olan Ankara’yı dünya başkentlerine yarışır bir başkent yapmanın ana hedefleri olduğunu söyledi.

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