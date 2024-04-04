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Türkiye'den Gazze'ye yardım eli! 7 Ekim'den bu yana 13 uçak ve 8 gemi ile gıda ve yardım malzemesi

Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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Türkiye’den Gazze’ye yardım eli! 7 Ekim’den bu yana 13 uçak ve 8 gemi ile gıda ve yardım malzemesi

Katil İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından binlerce mazlum Filistinli hayatını kaybetti. Türkiye ve diğer ülkelerden ise insani yardımlar Gazze'ye ulaştırılmaya çalışılıyor. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "1.348’i Gazze’den tahliye edilen, 879’u hastanelerde tedavi altına alınan hasta ve refakatçi olmak üzere toplam 2 bin 227 kardeşimizi İstanbul ve Ankara’ya getirttik. Bunların 1.871’ine de konaklama sağlıyoruz. Yine Filistin İnsani Yardım Bağış Kampanyasında Gazzeli kardeşlerimiz için bugüne kadar 900 milyon TL toplandı. 7 Ekim’den bugüne de, AFAD koordinasyonunda Gazze’ye 13 uçak ve 8 gemi ile gıda ve yardım malzemesi ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye, İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Mısır ile koordinasyon halinde Gazze'ye kapsamlı insani yardım ulaştırmaya devam ediyor.

TÜRKİYE'DEN MAZLUMLARA YARDIM ELİ!

Bakan Yerlikaya: 1.348'i Gazze'den tahliye edilen, 879'u hastanelerde tedavi altına alınan hasta ve refakatçi olmak üzere toplam 2 bin 227 kardeşimizi İstanbul ve Ankara'ya getirttik. Bunların 1.871'ine de konaklama sağlıyoruz. Yine Filistin İnsani Yardım Bağış Kampanyasında Gazzeli kardeşlerimiz için bugüne kadar 900 milyon TL toplandı.

7 Ekim'den bugüne de, AFAD koordinasyonunda Gazze'ye 13 uçak ve 8 gemi ile gıda ve yardım malzemesi ulaştırıldı.

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