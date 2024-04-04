Türkiye’den Gazze’ye yardım eli! 7 Ekim’den bu yana 13 uçak ve 8 gemi ile gıda ve yardım malzemesi

TÜRKİYE'DEN MAZLUMLARA YARDIM ELİ!

Bakan Yerlikaya: 1.348'i Gazze'den tahliye edilen, 879'u hastanelerde tedavi altına alınan hasta ve refakatçi olmak üzere toplam 2 bin 227 kardeşimizi İstanbul ve Ankara'ya getirttik. Bunların 1.871'ine de konaklama sağlıyoruz. Yine Filistin İnsani Yardım Bağış Kampanyasında Gazzeli kardeşlerimiz için bugüne kadar 900 milyon TL toplandı.

7 Ekim'den bugüne de, AFAD koordinasyonunda Gazze'ye 13 uçak ve 8 gemi ile gıda ve yardım malzemesi ulaştırıldı.