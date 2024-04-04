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CHP'nin Arnavutköy ve Ümraniye seçim talebine flaş karar! İtiraz reddedildi

Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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CHP’nin Arnavutköy ve Ümraniye seçim talebine flaş karar! İtiraz reddedildi

Yüksek Seçim Kurulu, seçimlere yönelik itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Son olarak CHP'nin, Arnavutköy ve Ümraniye'de ilçe belediye başkanlığı seçimine ilişkin itirazı reddedildi.

İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin, Ümraniye ve Arnavutköy'de belediye başkanlığı oy sayımı sonuçlarıyla ilgili yaptığı itirazı karara bağladı.


Kurul, her iki ilçede oyların yeniden sayılması yönündeki talebi reddetti.

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