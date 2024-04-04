05 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri THY, ABD’de Denver uçuşlarına başlıyor

THY, ABD’de Denver uçuşlarına başlıyor

Giriş Tarihi: 04.04.2024
ABONE OL
THY, ABD’de Denver uçuşlarına başlıyor

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) ABD’deki 14’ncü uçuş noktası olan Denver seferlerine 11 Haziran’da başlıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA