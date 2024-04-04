Bayram tatilinde köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz!

"KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 9 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ"

9 günlük bayram tatili süresi boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını duyuran Uraloğlu, şunları söyledi:

"Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla cumartesi sabah itibarı ile bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak. Trafiğin yoğun olduğu karayolu güzergâhlarımızda yol çalışmalarına ara verdik. Trafiği yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldık. Tatil süresince devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını asgari seviyede tutacağız. Bakım-onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yolları da gözden geçirerek mümkün olan şeritlerin tamamını trafiğe açtık. Böylece uzun trafik kuyruklarının oluşmasını engelleyeceğiz."