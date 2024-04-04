Adana çocukların tehlikeli yüzme tutkusu! "Korkunun ecele faydası yok" diyerek ölümüne serinledi

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı. Hal böyle olunca gençler sıcak hava dalgasından kurtulmak için sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Ölümüne serinliğe atlayan çocuklar yürekleri ağza getirdi. Bazı gençlerin ise 'Korkunun ecele faydası yok' diyerek atlamaları pes dedirtti.