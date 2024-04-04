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Başkan Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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Başkan Erdoğan’dan Alparslan Türkeş’in kabrine ziyaret

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in 27. ölüm yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törene katıldı.

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