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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu

Giriş Tarihi: 04.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinden kaçan 1 PKK’lı terörist teslim oldu

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'da sınır karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'da sınır karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

1 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesine yer verildi.

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