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YSK'dan Van açıklaması: Gerekçeli karar yazılacak

Giriş Tarihi: 04.04.2024
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YSK’dan Van açıklaması: Gerekçeli karar yazılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Van'daki seçim sonuçlarıyla ilgili gerekçeli kararın bugün yazılacağını açıkladı. Yener, diğer yerlerdeki itirazlarla ilgili değerlendirmelerin de sürdüğünü ifade etti.

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