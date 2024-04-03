Whatsapp çöktü mü? Whatsapp’ta sorun mu var, ne zaman düzelecek?

Whatsapp tarafından soruna ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan sorunun ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor.

WHATSAPP'TAN İLK AÇIKLAMA

WhatsApp tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin sorun yaşadığını biliyoruz, mümkün olan en kısa sürede herkes için işleri yüzde 100'e döndürmek için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"EKİPLERİMİZ SÜRECİ TAKİP ETMEKTEYİZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da X'ten yaptığı paylaşımda, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir. Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımızla kesintisiz iletişime devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.