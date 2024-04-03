Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, ne zaman düzelecek?
Whatsapp çöktü mü sorusu, anlık mesajlaşma uygulamasına erişimde sorunla karşılaşan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her an aktif olarak kullanılan WhatsApp iletişim ağında zaman zaman mesaj gönderiminde veya alımında problem oluşabiliyor. Sorun yaşayan kişiler de 03 Nisan WhatsApp çöktü mü, sorun mu var?” sorusu ile ilgili araştırmalar yapıyor.
WhatsApp çöktü mü sorusu 03 Nisan günü kullanıcılar tarafından araştırılıyor.
Anlık mesajlaşma ve sohbet uygulaması WhatsApp zaman zaman çökebiliyor. lokal ya da küresel çaplı problemle karşılaşılabiliyor. Oluşan aksaklıklar sebebiyle mesajlar karşı tarafa iletilmiyor. Peki WhatsApp çöktü mü, neden yavaş, sorun mu var?
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Yavaşlama ya da mesaj iletilememe sorunu yaşayanlar Wi-Fi ya da mobil veri bağlantılarını kontrol edebilirler.
WHATSAPP MESAJLAR NEDEN İLETİLMİYOR?
WhatsApp'ta mesajınız iletilmiyorsa uygulamanızın güncelleştirmelerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bölgenizdeki internet altyapısından kaynaklanan bir sorun ya da yoğunluk nedeniyle de böyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz.
Whatsapp tarafından soruna ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan sorunun ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor.
WHATSAPP'TAN İLK AÇIKLAMA
WhatsApp tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin sorun yaşadığını biliyoruz, mümkün olan en kısa sürede herkes için işleri yüzde 100'e döndürmek için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
"EKİPLERİMİZ SÜRECİ TAKİP ETMEKTEYİZ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da X'ten yaptığı paylaşımda, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir. Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımızla kesintisiz iletişime devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.
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