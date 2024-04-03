İstanbul'un Beykoz ilçesinde oy pusulaları yeniden sayılacak! AK Parti itirazı sonrası İl Seçim Kurulu'ndan flaş karar...
Türkiye yerel seçimler için sandığa giderken İstanbul'un Beykoz ilçesinde AK Parti'nin yaptığı itirazların ardından ilçe belediye başkanlığı pusulaları yeniden sayılacak. İşte detaylar...
İstanbul İl Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun AK Parti'nin itirazına ilişkin ret kararını kaldırarak, Beykoz'da ilçe belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasını kararlaştırdı.
AK Parti'nin başvurusunu değerlendiren İl Seçim Kurulunun kararında, "Beykoz İlçe Seçim Kuruluna sunulan dilekçe ile sandık sonuç tutanaklarının bir kısmında geçersiz oyların geçersizlik sebebinin yazılmamış olduğu, bir kısmında geçersizlik sebebinin tasnif edilmediği veya muğlak ibarelerin yazıldığının belirtilmesi, Beykoz İlçe Belediye Başkanlığı seçimini kazanan aday ile ikinci aday arasındaki oy farkının geçici birleştirme tutanaklarına göre 1433 olduğu, geçersiz oy sayısının ise iki aday arasındaki oy farkının üzerinde 5 bin 167 olması hususları değerlendirildiğinde, oyların yeniden sayılması istemine ilişkin itirazın gerekçesiz ve soyut olduğu yönündeki İlçe Seçim Kurulu kararının yerinde olmadığı" belirtildi.
YENİDEN SAYILACAK
İstanbul İl Seçim Kurulu, seçim sonuçlarının tam ve doğru şekilde belirlenmesi amacıyla, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun verdiği ret kararını kaldırarak, ilçe belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasını kararlaştırdı.
Bu karara göre, ilçe belediye başkanlığı oy pusulaları Beykoz İlçe Seçim Kurulunda yeniden sayılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en hızlı jetleri belli oldu! ✈️ Resmen ışıkla yarışıyorlar
- 1999 2005 2008 sigorta girişi olanlara tam 12'den vurdu! 47 48 49 50 yaş üstüne altın tepside emeklilik
- Dünyanın En Güzel Şehirleri Ortaya Çıktı: Seyahat Rotanızı Yenileyin! 3 Türk Şehri de listede
- İnşirah Suresi: Kadir Gecesi'nde Kalbin Ferahlaması, Rahatlama ve Bolluk! İşte İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı...
- Cuma ve Kadir Gecesi MESAJLARI 2024 | En anlamlı, hadisli, uzun, kısa resimli Cuma tebrik mesajları ve sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp
- Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Hangi sureler okunur, kaç rekat? İşte okunacak dualar...
- İşçilere ilave ödeme takvimi şekillendi! Cumadan Pazartesiye takır takır yatacak! 10.272, 10.842, 11.772, 13.011 TL…
- Liste yayımlandı, SSK, BAĞ-KUR, 4C'li emekliye 17.345 TL piyango! 10.150 üstü 23 bin TL altı maaş alana Cuma C.tesi bankaya yatacak
- Bugün Kandil mi, ne kandili? Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin faziletleri...
- Kadir Gecesi Mesajları 2024 | Hadisli, dualı, ayetli, kısa, uzun, anlamlı Kadir Gecesi kutlama mesajları ve sözleri! Instagram, WhatsApp, Twitter(X)...
- Ehliyetini kaybetmek istemeyen elini çabuk tutsun! Yeni dönemin fişeği ateşlendi! Bunu yapmayana…
- Gönül Dağı'nda yıldırım gibi veda! Gönül Dağı 134. bölüm fragmanı: Çorap söküğü gibi dağılacak