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Yaprak dökümü! Buğra Kavuncu İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı

Giriş Tarihi: 03.04.2024 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
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Yaprak dökümü! Buğra Kavuncu İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı

İYİ Partili Buğra Kavuncu 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu, ancak seçimi beklediklerinin çok altında bir sonuçla tamamladıklarını belirtti. Kavuncu, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

31 Mart'ta gerçekleşen seçimlerde İYİ Parti'nin İBB Başkan Adayı olan Buğra Kavuncu, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"BEKLEDİĞİMİZİN ALTINDA SONUÇ ALDIK"

Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu, ancak seçimi beklediklerinin çok altında bir sonuçla tamamladıklarını belirtti.

Buğra Kavuncu, şunları kaydetti:

"Tüm bu şartlar altında, ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, 8 aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

Kavuncu, bundan sonraki süreçte, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak Türkiye için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

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