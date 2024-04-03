Acı haber! Cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu yaralanan astsubay Nebi Çullu hastanede şehit oldu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehit Çullu için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın katıldı.

Şehit Çullu'nun naaşı, törenin ardından Adana'nın Çukurova ilçesine uğurlandı.