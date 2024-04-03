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Başkan Erdoğan telefonda hitap etti! "Şimdi hizmet zamanı! Samsun'da yapacak daha çok işimiz var"

Giriş Tarihi: 03.04.2024 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
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Başkan Erdoğan telefonda hitap etti! Şimdi hizmet zamanı! Samsun’da yapacak daha çok işimiz var

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanlığında gerçekleşen ilçe başkanları ve belediye başkanları toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Başkan Erdoğan konuşmasında, Samsun'u daha ileri taşıma sözünü yineledi.

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