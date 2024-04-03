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İstanbul'da 29 kişinin can verdiği yangının çıkış anı kamerada! İşte dakika dakika facianın gelişi...

Giriş Tarihi: 03.04.2024 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
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İstanbul’da 29 kişinin can verdiği yangının çıkış anı kamerada! İşte dakika dakika facianın gelişi...

İstanbul'da Masquerade olarak bilenen gece kulübünde yaşanan facianın ardından yangınla ilgili detaylar netleşmeye başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 kişinin can verdiği facianın ilk görüntülerini paylaştı.

Yangın Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta 16 katlı binanın -1 katındaki 'Masquerade' adlı gece kulübünde çıkmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangının çıkış görüntülerini paylaştı.

OLAY SONRASI FACİANIN BOYUTU KAN DONDURDU

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan gece kulübündeki yangınına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeni görüntüler paylaşıldı.

İLK GÖRÜNTÜLER! İŞTE DAKİKA DAKİKA FACİANIN GELİŞ ANI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, yangınla ilgili 2 mülkiye müfettişince yürütülen idari soruşturmanın devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dün Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangında maalesef 29 çalışan hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili iki müfettişimiz tarafından yürütülen idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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