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5 terörist etkisiz hale getirildi!

Mehmet Karataş
Giriş Tarihi: 01.04.2024
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5 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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