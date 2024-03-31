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AK Parti'den Ardahan'da seçim sonuçlarına itiraz

Giriş Tarihi: 01.04.2024
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AK Parti’den Ardahan’da seçim sonuçlarına itiraz

Ardahan'da 31 Mart seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Faruk Demir, en yakın rakibi AK Parti adayı Yunus Baydar'ın 158 oy önünde kazandı. AK Parti seçim sonuçlarına itiraz etti.

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