Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan 2 günde hizmet! Verdiği söz tuttu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da saha çalışmalarına devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2022 yılında hayata geçirdiği Beldibi Bahçecik Ücretsiz Halk Plajının içerisine yeni bir park kazandırılmıştı.