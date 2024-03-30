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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan 2 günde hizmet! Verdiği söz tuttu

İHA
Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’dan 2 günde hizmet! Verdiği söz tuttu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir araya geldiği vatandaşların park talebi üzerine verdiği sözü 2 gün sonra yerine getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da saha çalışmalarına devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2022 yılında hayata geçirdiği Beldibi Bahçecik Ücretsiz Halk Plajının içerisine yeni bir park kazandırılmıştı.

28 Mart günü Kemer'de Beldibi Bahçecik Ücretsiz Halk Plajında vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Ersoy, vatandaşların parka spor aletleri isteği üzerine ilgileneceğini söylemişti.

Çalışmalara başlayan ekipler vatandaşların isteği üzerine parka 2 gün içerisinde istenilen spor aletlerinin kurulumunu tamamladı.

Vatandaşlar Bakan Ersoy'a teşekkür ederken bu kadar hızlı olacağını beklemediklerini belirterek Bakan Ersoy'u takdir ettiler.

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