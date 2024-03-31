Türkiye genelinde sandıklar kapandı! Parti merkezlerinde son durum ne?

BALKON HAZIRLANIYOR

Rüya Akkuş: Saatler 17.00 itibariyle burada bir sakinlik var. Burada Başkan Erdoğan'ın balkon konuşmasını yapması için hazırlıklar yapılıyor. Basın ekipleri için TIR hazırlandı. Parti Genel Merkezi'nde dev ekranlar yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buraya geleceği saat netleştiğinde vatandaşlar buraya gelecek ve seçim sonucu ne olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını buradan yapacak.