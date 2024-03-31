Türkiye genelinde sandıklar kapandı! Parti merkezlerinde son durum ne?
Türkiye genelinde saatler 17.00’yi gösterdiğinde sandıklar kapandı ve vatandaşlar heyecanla sonuçları bekliyor. A Haber ekipleri de parti genel merkezlerindeki son durumu canlı yayında aktardı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gitti. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu, 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.
OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ
81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.
PARTİ MERKEZLERİNDE NE OLUYOR?
Oy verme işleminin son ermesinin ardından sonuçların açıklaması için heyecanlı bekleyiş başladı. Parti merkezlerindeki son durumu A Haber ekiplerinden Rüya Akkuş ve İlter Yeşiltaş aktardı.
BALKON HAZIRLANIYOR
Rüya Akkuş: Saatler 17.00 itibariyle burada bir sakinlik var. Burada Başkan Erdoğan'ın balkon konuşmasını yapması için hazırlıklar yapılıyor. Basın ekipleri için TIR hazırlandı. Parti Genel Merkezi'nde dev ekranlar yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buraya geleceği saat netleştiğinde vatandaşlar buraya gelecek ve seçim sonucu ne olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını buradan yapacak.
SAS ÇALIŞIYOR!
28 Mayıs akşamında balkon konuşmasının adresi değişmiş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmuştu. Ancak bugün balkon konuşmasının adresi AK Parti Genel Merkezi olacak. Şu anda parti merkezlerine bazı sonuçlar gelmeye başladı. AK Parti'nin Sonuç Alım Sistemi ile ilk verile burada toplanıyor. Burada bazı genel başkan yardımcıları da süreci burada takip ediyor.
TÜM SONUÇLAR TAKİP ALTINDA
AK Parti yapmış olduğu çalışmalardan hangi sandıkta kendisine ne kadar oy çıkacağını tahmin ediyor. Burada düşük oylar gelmesi durumunda Genel Merkez devreye giriyor ve itiraz süreci başlatılıyor ve oyların tekrar sayımı isteniyor. Sonucu etkileyecek kritik düşüş varsa gereken itirazlar buradan başlatılıyor. Burada sandıklar gelen sonuçlar büyük ekrana yansıtılıyor ve takip ediliyor.
MAKAN ODASINDA BEKLEMEDE
İlter Yeşiltaş: Özgür Özel Manisa'da oyunu kullandıktan sonra Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne geldi. Şu anda 12. katta makam odasında ve sonuçları MYK üyeleri ile birlikte takip ediyor. CHP'de de seçim güvenliği ile ilgili hazırlıklar yapıldı. Parti merkezinde 4. kata Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu. Burada alandan gelen sonuçlar takip edilecek.
İTİRAZ YAPILACAK
CHP'de gönüllü avukatlar yine parti merkezinde ve sonuçları takip ediyorlar duruma göre itirazlarda bulunmaya hazırlanıyor. Özgür Özel bu seçimde önemli bir sınav verecek. Bu akşam Özgür Özel'in bizzat açıklamalar yapması bekleniyor.
AK PARTİ İSTANBUL'DA HAZIRLIK
İstanbul'da seçimin son bulmasına az bir süre kalırken, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu. İBB Başkan Adayı Murat Kurum ise seçim sonuçlarını takip etmek için parti binasına geldi. İstanbul'da saat 08.00 sıralarında başlayan oy verme işleminin bitmesine dakikalar kalırken, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önüne sahne kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum ise oyunu kullandıktan sonra seçim sonuçlarını takip etmek için il binasına geldi. Kurum'u siyasi parti temsilcileri kapıda karşıladı. Öte yandan, parti binasının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Binaya girişte üst araması yapılırken, yabancı basın mensupları da seçimi takip etmek üzere il binasına geldi.
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