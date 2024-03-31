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YRP'li seçmen Fatih Erbakan'a hesabı sandıkta kesti! 1994 ruhundan Murat Kurum'a yoğun destek...

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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YRP’li seçmen Fatih Erbakan’a hesabı sandıkta kesti! 1994 ruhundan Murat Kurum’a yoğun destek...

Türkiye 5 yıllık kaderini belirleyecek yerel seçimler için oylarını kullandı. Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan'ın "AK Parti'ye kaybettirme" odaklı kirli siyaseti bozguna uğradı. YRP'li seçmen İstanbul'da Murat Kurum Ankara'da da Turgut Altınok'u destekledi. İşte sosyal medyada paylaşılan o fotoğraflar...

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