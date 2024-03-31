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TRT SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE! 31 Mart 2024 Yerel Seçim anlık oy SAYIMI CANLI TAKİP! TRT 1 HABER canlı izle kesintisiz, HD izle

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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TRT SEÇİM SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE! 31 Mart 2024 Yerel Seçim anlık oy SAYIMI CANLI TAKİP! TRT 1 HABER canlı izle kesintisiz, HD izle

TRT 2024 Yerel Seçim anlık oy satımı ile vatandaşları buluşturacak. 17.00 itibari ile tüm ülkede sandıklar kapanacak ve sonuçlar bir bir açıklanmaya başlayacak. İl il tüm seçim sonuçları ise anlık olarak TRT ekranların canlı olarak verilecek. TRT’den seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebileceğini yayın ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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