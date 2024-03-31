Son dakika | Ankara’daki yarışı kim kazandı? Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? İşte Ankara’da ilçe ilçe AK Parti-CHP oy oranları

Son dakika haberi... 31 Mart yerel seçimler kapsamında büyük bir çekişmenin yaşandığı Ankara'da Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok mu CHP'nin adayı Mansur Yavaş mı kazandı?

BAŞKENT'TE SAAT 22.15 İTİBARİYLE KİM ÖNDE?

Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok: 33.48

CHP'nin adayı Mansur Yavaş: 58.61