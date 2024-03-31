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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Ankara'daki yarışı kim kazandı? Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? İşte Ankara'da ilçe ilçe AK Parti-CHP oy oranları

Son dakika | Ankara'daki yarışı kim kazandı? Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? İşte Ankara'da ilçe ilçe AK Parti-CHP oy oranları

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Son dakika | Ankara’daki yarışı kim kazandı? Turgut Altınok mu Mansur Yavaş mı? İşte Ankara’da ilçe ilçe AK Parti-CHP oy oranları

Son dakika haberi... Türkiye seçimini yaptı. Milyonlarca seçmen sandık başına giderek il ve ilçelerini 5 yıllığına yönetecek yerel yöneticileri belirledi. Ankara'da da AK Parti adayı Turgut Altınok ile CHP adayı Mansur Yavaş yarıştı. Ankaralılar seçimini yaptı. Mansur Yavaş yaptığı ilk açıklamada "Ankara halkına yürekten teşekkür ediyorum." derken, AK Parti adayı Turgut Altınoku ise "Vatandaşımız karar vermiştir saygı duyarız, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... 31 Mart yerel seçimler kapsamında büyük bir çekişmenin yaşandığı Ankara'da Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok mu CHP'nin adayı Mansur Yavaş mı kazandı?

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BAŞKENT'TE SAAT 22.15 İTİBARİYLE KİM ÖNDE?

Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok: 33.48

CHP'nin adayı Mansur Yavaş: 58.61

ANKARA'NIN İLÇELERİNDEKİ YARIŞTA SON DURUM

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