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Haberler Gündem Haberleri Oy verme işleminin ardından anket provokasyonu! AK Partili Şen'den sert tepki: İtibar etmeyin

Oy verme işleminin ardından anket provokasyonu! AK Partili Şen'den sert tepki: İtibar etmeyin

Giriş Tarihi: 31.03.2024
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Oy verme işleminin ardından anket provokasyonu! AK Partili Şen’den sert tepki: İtibar etmeyin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, oy verme işleminin bitimine kısa süre kala yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliğinin ve güvenliğinin olmadığını belirtti.

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